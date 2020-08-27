Вагнер Лав забил дебютный гол за «Кайрат»

Нападающий казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав, известный в России по выступлению за ЦСКА, забил первый гол за свой новый клуб.
В матче квалификации Лиги Европы с армянским «Ноем» бразилец отличился на 35-й минуте, выведя «Кайрат» вперёд. Счёт во встрече — 2:1 в пользу казахстанской команды, идёт второй тайм.
Вагнер дебютировал за «Кайрат» 18 августа. Форвард сделал голевой пас в матче с «Каспий Актау» (3:0).
8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с Вагнером. Ранее сообщалось, что игрок разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанскую команду. Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.
Цвета ЦСКА 36-летний футболист защищал с 2004 по 2012-й и в 2013 году.
- 27 августа 2020
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