Артета: возможный переход Месси в клуб АПЛ — это хорошо для футбола

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в клуб английской Премьер-лиги.
«Я с детства болею за „Барселону“, поэтом мне грустно видеть, как лучший игрок в истории футбола покидает этот клуб. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Если он переедет в Англию, мы все будем наслаждаться этим. Возможный переход Месси в клуб АПЛ — это хорошо для футбола. Конечно, всегда хочется, чтобы в твоей лиге выступали лучший футболисты. Иметь конкуренцию — это самое важное», — приводит слова Артеты Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков. Каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.
- 27 августа 2020
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