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Дриусси избежал разрыва крестообразной связки

Дриусси избежал разрыва крестообразной связки
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила предварительный диагноз нападающего Себастьяна Дриусси, получившего травму в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели.

Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится полтора месяца», — говорится в сообщении.

Дриусси получил травму на 15-й минуте матча с «Динамо». Футболиста унесли с поля на носилках.

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