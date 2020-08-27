Дриусси избежал разрыва крестообразной связки

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила предварительный диагноз нападающего Себастьяна Дриусси, получившего травму в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели.



Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится полтора месяца», — говорится в сообщении.

Дриусси получил травму на 15-й минуте матча с «Динамо». Футболиста унесли с поля на носилках.