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Нападающий «Ромы» заразился коронавирусом

Нападающий «Ромы» заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ромы» Карлес Перес заразился коронавирусом.

«Два дня назад я прошёл тестирование на коронавирус, чтобы проверить своё здоровье. Сегодня мне сообщили, что результат, к сожалению, оказался положительным.

К счастью я чувствую себя очень хорошо, у меня нет никаких симптомов. Конечно, мне придётся оставаться в самоизоляции до тех пор, пока результат теста не будет отрицательным. Когда врачи дадут разрешения, я присоединюсь к своим товарищам по команде, и буду работать с большей мотивацией, чем когда-либо. Обнимаю и до скорой встречи на поле», — написал Перес на своей странице в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Перес принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Контракт Переса с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

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