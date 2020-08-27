Нападающий «Ромы» заразился коронавирусом
Нападающий «Ромы» Карлес Перес заразился коронавирусом.
«Два дня назад я прошёл тестирование на коронавирус, чтобы проверить своё здоровье. Сегодня мне сообщили, что результат, к сожалению, оказался положительным.
К счастью я чувствую себя очень хорошо, у меня нет никаких симптомов. Конечно, мне придётся оставаться в самоизоляции до тех пор, пока результат теста не будет отрицательным. Когда врачи дадут разрешения, я присоединюсь к своим товарищам по команде, и буду работать с большей мотивацией, чем когда-либо. Обнимаю и до скорой встречи на поле», — написал Перес на своей странице в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Перес принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Контракт Переса с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.
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