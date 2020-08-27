Шунин: когда пенальти на Малкоме не назначили, появилось ощущение, что «Динамо» выиграет

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал эпизод с падением нападающего «Зенита» Малкома в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Дзюба подхватил мяч после обреза и отдал Малкому в штрафную. У того была идеальная позиция, чтобы принять или пробить в касание. Я, конечно, сам момент не видел — был полностью сконцентрирован на мяче и Малкоме. Поэтому когда он упал, а мяч отскочил к Мостовому и тот нанес удар между ног нашему защитнику, пришлось вступить в игру.
Когда пенальти не назначили, появилось ощущение: «Сегодня мы выиграем». Такие моменты бывают в игре, это придало нам уверенности", — цитирует Шунина Sport24.
«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Защитник «Динамо» Тони Шуньич забил единственный гол на 40-й минуте матча.
- 27 августа 2020
-
19:21
-
19:16
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:30
-
18:17
-
18:10
-
17:53
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:32
-
16:16
-
15:57
-
15:49
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:42
-
14:16
-
14:07
-
13:54
-
13:48
-
13:26
-
13:22
-
13:08
-
12:59