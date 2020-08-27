Шунин: когда пенальти на Малкоме не назначили, появилось ощущение, что «Динамо» выиграет

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал эпизод с падением нападающего «Зенита» Малкома в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Дзюба подхватил мяч после обреза и отдал Малкому в штрафную. У того была идеальная позиция, чтобы принять или пробить в касание. Я, конечно, сам момент не видел — был полностью сконцентрирован на мяче и Малкоме. Поэтому когда он упал, а мяч отскочил к Мостовому и тот нанес удар между ног нашему защитнику, пришлось вступить в игру.

Когда пенальти не назначили, появилось ощущение: «Сегодня мы выиграем». Такие моменты бывают в игре, это придало нам уверенности", — цитирует Шунина Sport24.

«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Защитник «Динамо» Тони Шуньич забил единственный гол на 40-й минуте матча.