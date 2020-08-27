«ПСЖ» объявил об уходе Тьяго Силвы

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об уходе защитника Тьяго Силвы.
«Тьяго, спасибо за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний. Ты навсегда останешься одним из величайших игроков в истории. Твой легендарный статус в „ПСЖ“ вечен. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!» — отметил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Ранее ообщалось, что бразилец перейдёт в лондонский «Челси» в качестве свободного агента и уже согласовал с клубом контракт до 2022 года.
Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако результативными действиями не отметился.
- 27 августа 2020
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