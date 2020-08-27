В Подмосковье пройдёт фестиваль любительских команд с Нигматуллиным, Парфёновым и Ковтуном

Один из самых популярных футбольных фестивалей России и СНГ «Спортивная волна» пройдёт 3-6 сентября в подмосковном парк-отеле «Пересвет». Любительские команды самого разного уровня будут разбиты на два дивизиона – Amateur (без ограничения) и Masters (ветераны 43+).
Турнир пройдёт в формате 7+1, в том числе с участием сборных футболистов-одиночек, приехавших на фестиваль без команды. Готовые команды и сборные возглавят легенды отечественного футбола Руслан Нигматуллин, Дмитрий Парфёнов, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Константин Головской и другие.
Подробности и регистрация по ссылке.
«Спортивная волна» традиционно проходит на берегу моря с 2009 года. В 2020 появился новый формат – турнир в рамках выходных в Подмосковье. В сентябре фестиваль неизменно порадует соревнованиями не только футболистов-любителей, но поклонников других видов спорта: пляжный волейбол, хоккей, настольный теннис, плавание и прочие виды. Для девушек в программе предусмотрены фитнес, йога и танцы. Для юных гостей – ежедневная анимация в виде квестов, мастер-классов и спартакиады. Насыщенная концертная программа включает в себя живые выступления музыкантов, дискотеки и вечеринку у озера.
- 27 августа 2020
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