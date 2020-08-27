ЦСКА привёл бразильских танцовщиц на презентацию Фукса
Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» выложила видео с моментами первого дня бразильского защитника Бруно Фукса в московском клубе.
В ролике, снятом на стадионе ЦСКА, Фукс запечатлён рядом с бразильскими танцовщицами. Футболист набивает мяч и показывает смешной танец.
Пресс-служба ЦСКА ранее опубликовала видеоролик в мультипликационном стиле, представив таким образом Бруно Фукса.
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составила € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранил 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».
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