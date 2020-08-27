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Дубль Вагнера Лава принёс «Кайрату» победу в матче квалификации Лиги Европы

Дубль Вагнера Лава принёс «Кайрату» победу в матче квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» одержал победу над армянским «Ноем» (4:1).

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил дебютный гол в составе «Кайрата» на 36-й минуте. Во втором тайме бразилец оформил дубль. Голы в составе «Кайрата» также забивали Гулжигит Алыкулов и Адеринсола Эсеола. Единственный мяч армянской команды на 8-й минуте забил Кирилл Бор.

Вагнер дебютировал за «Кайрат» 18 августа. Форвард сделал голевой пас в матче с «Каспий Актау» (3:0). 8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с Вагнером.

Ранее сообщалось, что игрок разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанскую команду. Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Цвета ЦСКА 36-летний футболист защищал с 2004 по 2012-й и в 2013 году.

Результаты других матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы:

«Вентспилс (Латвия) — »Динамо-Ауто" (Молдова) — 2:1

«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния) — 1:2

«Борац Баня Лука» (Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Черногория) — 1:0

«Теута» (Албания) — «Бейтар» (Израиль) — 2:0

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд
27 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
4 : 1
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Бор – 8'   1:1 Алыкулов – 12'   2:1 Лав – 35'   3:1 Лав – 70'   4:1 Дедечко – 90+4' (автогол)
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