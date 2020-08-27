Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» станут на колено в матче Суперкубка Англии

Футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля» поддержат движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») в матче за Суперкубок Англии 29 августа, сообщает Sky Sports.
Игроки станут на колено. Акцию Black Lives Matter поддержат также футболистки «Манчестер Сити» и «Челси», которые в тот же день разыграют женский Суперкубок.
«Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 2:1 в финале Кубка Англии и завоевал право выступить в матче за Суперкубок Англии. В Суперкубке «канониры» встретятся с «Ливерпулем». Матч пройдёт 29 августа на лондонском стадионе «Уэмбли».
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
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