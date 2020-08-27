Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду: «Ювентус» работает, чтобы покорить Италию, Европу и мир

Криштиану Роналду: «Ювентус» работает, чтобы покорить Италию, Европу и мир
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мой дух и амбиции как никогда высоки, когда готовлюсь к третьему сезону в составе „Ювентуса“. Цели. Победы. Преданность делу. Профессионализм. Мы с командой работаем, чтобы покорить Италию, Европу и мир. Бить рекорды. Преодолевать препятствия. Выигрывать титулы и достигать личные цели. Делать больше и лучше снова и снова. Чтобы достичь большего и преуспеть в решении проблем, которые могут встретиться на пути.

Превращать каждый год в приключение и выигрывать всё для болельщиков. Быть частью этой удивительной и уникальной страсти, которой является «Ювентус», и жить, соответствуя его истории, максимально возвышая своё имя, наши ценности и стандарты. Мы »Ювентус"! Мы чемпионы! Мы вернулись и стали сильнее, чем когда-либо! Мы рассчитываем на вас! Все вместе! До самого конца!" — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020