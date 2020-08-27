Наумов: Смолов после «Сельты» — как сбитый лётчик

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру форварда Фёдора Смолова в последних матчах за «железнодорожников».
«Федя показал такую игру со «Спартаком»… Вроде старание было, но он какой-то потухший. Знаете, как сбитый лётчик — играет без мотивации. Но без мотивации не забьёшь гол и не обыграешь никого. Вот потухло у него, и всё. Даже в первые дни в «Локомотиве» он лучше выглядел, чем сейчас после «Сельты».
Или он посчитал, что это уже не его уровень, или еще что, непонятно. Кажется, Феде просто надо менять команду. Видимо, Николич это увидел и выпустил молодого Лисаковича, который рвётся в бой и хочет играть. Посмотрите, как белорус старался! Гол Крыховяка — его заслуга. В этом плане Лисакович — молодец. Думаю, Николич будет ему доверять, а Федя, возможно, станет выходить вместо Эдера, который тоже с «Ахматом» слабо сыграл. Но двоих их теперь Николич, после того как обжёгся на «Спартаке», точно ставить не будет", — цитирует Наумова «Матч ТВ».
- 27 августа 2020
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