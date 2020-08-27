Минское «Динамо» Кучука вылетело из квалификации Лиги Европы
В матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» принимало «Пяст». Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пяста» Патрик Липски. Во втором тайме, на 56-й минуте, нападающий Якуб Шверчок упрочил преимущество польской команды.
Таким образом, минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы. Напомним, главным тренером белорусской команды является Леонид Кучук. Специалист возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов».
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