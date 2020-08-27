Игнашевич: бывает, я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола с Моуринью

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич во время беседы с болельщиками прокомментировал проигрыш в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» (1:2).

«Почему на последних секундах при угловом защитник и вратарь не пошли в чужую штрафную? Не мог до них докричаться, да и у них, наверное, уже не было сил туда идти. Пришли бы — была бы авантюра. Могли пропустить в контратаке. А могли бы и забить.

Нам надо улучшить игру в атаке, забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в прошлом году, выходят в стартовом составе. «Торпедо» — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас. С себя ответственности не снимаю. Бывает, ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придёт вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Гончаренко, ещё кто-то, и тоже будет ошибаться", — сказал Игнашевич.