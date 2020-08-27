Орлов: динамовцы — костоломы редкие, они забили Дзюбу с Азмуном

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре футболистов московского «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).



«Динамовцы — костоломы редкие: восемь жёлтых карточек в матче с «Зенитом». И били они — ого-го. Ну а что ещё они могли противопоставить? Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я всё ждал, когда же разозлится «Зенит» и начнёт вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое", — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

«Динамо», в 5 матчах набрав 10 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (11).