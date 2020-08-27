Малафеев: не знаю, что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о шансах петербургской команды на очередное чемпионство.
«Видим, насколько неровно играют «Спартак», «Локомотив». Нет запаса прочности у «Краснодара», поэтому даже на основании матча «Зенит» — ЦСКА, при всем уважении к «армейцам», проведшим качественный матч, «Зенит» выглядит сильнее. Не знаю, что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал в этом сезоне чемпионом России. Наверное, помешать могут лишь новая волна коронавируса, конфликты или глобальные финансовые проблемы. Надеюсь, не случится ни первого, ни второго, ни третьего.
Права на ошибку в Европе больше нет? А была ли ошибка в прошлом сезоне? «Лион» и «Лейпциг» дошли до полуфинала, и кто сейчас скажет, что у «Зенита» была слабая группа. В Лиге чемпионов нет слабых команд, жеребьевка оказывает непосредственное влияние на турнирную судьбу каждого клуба, в том числе «Зенита». Даже не имеющие громких имен европейские клубы составят «Зениту» серьёзную конкуренцию. Они обучены, амбициозны и прекрасно понимают, что победы позволяют пополнять их клубный бюджет», — цитирует Малафеева «Петербургский дневник».
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