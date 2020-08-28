«Выстрелил Головин — у всех пальцы веером». В КФФ рассказали о паспорте игрока

Председатель комитета детско-юношеского футбола кемеровской федерации футбола Сергей Устинов объяснил, почему в паспорте футболиста Александра Головина не указано УОР Ленинск-Кузнецкого.

«У нас была инструкция: какая команда заявляет, за неё мы и регистрируем. Саша где только не играл, даже за Читу ездил играть. Но основанием для регистрации в паспорте является заявка. Приносят документ — мы регистрируем. Заявка за школу Новокузнецка, где он играл по России, происходит в апреле. Заявили и всё. В июне они отыграли предварительный этап, а финал был только в сентябре. Всё это время он числился за этой школой, если бы я перевёл игрока в УОР, то это был бы второй переход. Напоминаю, третий запрещён. За Новокузнецк в таком случае невозможно заявить.

Что касается Васютина и УОР, в ЦСКА помимо Головина уехал Ларионов. За обоих УОР получил первоначальные деньги. Гинер перечислил порядка 300 тысяч плюс комплект формы и прочее. Около 1 млн в общей сложности получилось. Ларионов не заиграл, его отдали в Новокузнецк. Выстрелил Головин, а сейчас все вокруг пальцы веером. Виноваты они в том, что никто не хотел заниматься этим вопросом. У меня 10 тысяч человек по регистрации. Я же не могу отслеживать каждого и говорить: «А где Петя или Вася?» — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.