«Выстрелил Головин — у всех пальцы веером». В КФФ рассказали о паспорте игрока

Председатель комитета детско-юношеского футбола кемеровской федерации футбола Сергей Устинов объяснил, почему в паспорте футболиста Александра Головина не указано УОР Ленинск-Кузнецкого.
«У нас была инструкция: какая команда заявляет, за неё мы и регистрируем. Саша где только не играл, даже за Читу ездил играть. Но основанием для регистрации в паспорте является заявка. Приносят документ — мы регистрируем. Заявка за школу Новокузнецка, где он играл по России, происходит в апреле. Заявили и всё. В июне они отыграли предварительный этап, а финал был только в сентябре. Всё это время он числился за этой школой, если бы я перевёл игрока в УОР, то это был бы второй переход. Напоминаю, третий запрещён. За Новокузнецк в таком случае невозможно заявить.
Что касается Васютина и УОР, в ЦСКА помимо Головина уехал Ларионов. За обоих УОР получил первоначальные деньги. Гинер перечислил порядка 300 тысяч плюс комплект формы и прочее. Около 1 млн в общей сложности получилось. Ларионов не заиграл, его отдали в Новокузнецк. Выстрелил Головин, а сейчас все вокруг пальцы веером. Виноваты они в том, что никто не хотел заниматься этим вопросом. У меня 10 тысяч человек по регистрации. Я же не могу отслеживать каждого и говорить: «А где Петя или Вася?» — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 28 августа 2020
-
10:32
-
10:29
-
10:08
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:17
-
06:20
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:40
-
04:27
-
03:52
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:43
-
02:16
-
00:59
-
00:54
-
00:30
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34