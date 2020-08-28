Тренер Головина Васютин: Саша выступал за нас, но документы писались на коленке

Тренер училища Олимпийского резерва (УОР) Ленинск-Кузнецкого Сергей Васютин рассказал о выступлениях полузащитника «Монако» Александра Головина за эту школу.

«Саша был зачислен в училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецком в 2010 году, где отучился до 2016 года. В те годы велась паспортизация футболистов, но документы писались на коленке… В федерации Кемеровской области даже не было компьютера, а все данные вписывались в большую амбарную книгу. Порядка никакого не было, поэтому и началась путаница сейчас.



Представьте, 2008 год, мальчику всего 12 лет. Он живёт вместе с семьёй в Калтане. Из города почти никуда не выезжает. Максимум, может съездить в соседние города вроде Осинников или Новокузнецка сыграть за местные школы. Турниры длились около пяти дней. Потом сразу домой.



Он начал проживать в Ленинск-Кузнецком в 2010 году, когда поступил в училище олимпийского резерва на футбольное отделение. Родители Саши знали, что у нас есть все условия: полное проживание, питание, обучение, двухразовые тренировки и выступление за команду.



Ко мне периодически обращались из Новокузнецка: «Николай, нам нужны игроки на турнир». Я не возражал — для ребят это была отличная практика. В их паспорта с разрешения областной кемеровской федерации вписывали школу, которую они едут представлять: как правило, Осинники или Новокузнецк. Затем делали приказ, что они отчислены из школы. Никому и дела не было, что человек живёт в Калтане, а тренируется якобы в другом городе. Если мы говорим о Саше, то место прописки он не менял. Там он считался бы иногородним, тогда сделайте вы ему временную прописку или же решите вопрос с жильём. Но этого не было. Ни одна из школ этого не предоставляла.



В 2012-2013 годах он засветился на одном из турниров, на нас сразу же вышел ЦСКА. Попросили Сашу и ещё троих ребят отправиться на просмотр. На тот момент это уже были официальные отношения с клубом. Затем ЦСКА подписал Головина, а нам выплатил компенсацию за его подготовку. Саша тренировался и играл за «армейцев», но продолжал обучение в нашем училище. В 2016 году он благополучно защитился, получил диплом. Мы имеем право называть его собственным воспитанником, потому что от нас он шагнул в профессиональный футбол. Если говорить о времени нахождения в нашем УОР, то порядка трёх лет: 2,6 или 2,7», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.