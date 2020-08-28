Мама Головина: Саша учился и играл за Ленинск-Кузнецкий, но на это махнули рукой

Светлана Игнатьевна, мама полузащитника «Монако» Александра Головина, заявила, что солидарных выплат за игрока заслуживает не только ДЮСШ в Калтане, но и УОР Ленинск-Кузнецкого.



«Нам больно. Могли бы как-то прислушаться к нашему мнению. Отец столько раз интервью давал, перечислял всех тренеров, года обучения. Вот и Саша говорит: «Хоть бы меня спросили». Вообще никто не посчитался. Он играл за Осинники, но есть протоколы, выписки, приказы, что он учился и играл за Ленинск-Кузнецкий. Но на всё это махнули рукой. «Монако» поэтому и отправил деньги в РФС, чтобы те разобрались, какая школа в него больше вложила. А получилось, что просто отмахнулись и всё. Нам очень неприятно, что всё так получилось.



РФС ещё публиковал что-то про ДЮСШ Ленинск-Кузнецкого. Эта школа вообще к Саше никак не относилась. Он один раз за них в мини-футбол сыграл, а так он близко их знать не знает, как и они его. Его все звали поиграть, но учился он только в Калтане и Ленинске», — сказала мама футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина