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Виейра: переход в «Ниццу» для Месси станет естественным прогрессом

Виейра: переход в «Ниццу» для Месси станет естественным прогрессом
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Ниццы» и экс-чемпион мира и Европы в качестве игрока сборной Франции Патрик Вийера в шутку высказался о возможном приглашении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду.

«Я думаю, что после «Барселоны», «Ницца» может стать естественным прогрессом с точки зрения качества жизни», — приводит слова Вийера Time24News.

Напомним, что 25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен его отпускать, поэтому отклоняет предложения о трансфере.

Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

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