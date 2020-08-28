«Ювентус» рассчитывает заполучить Луиса Суареса в качестве свободного агента

Туринский «Ювентус» под руководством Андреа Пирло заинтересован в подписании 33-летнего нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном официальном сайте.
После того, как уругвайский нападающий окажется в стороне от проекта Рональда Кумана в «Барселоне», он будет вести переговоры с «Барселоной» о выходном пособии в размере, рассчитывая получить от каталонского клуба € 25 млн. В свою очередь, приглашая Суареса, «Ювентус» готов предложить уругвайцу хорошие условия по контракту и рассчитывает воспользоваться налоговыми льготами в Италии, предусмотренные законодательством.
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
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