Неманья Матич завершит карьеру в сборной Сербии в преддверии встречи со сборной России

32-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прекратит выступления за национальную сборную Сербии, утверждает Mozzart Sport.

Сообщается, что причиной этого решения стал конфликт с Федерацией Футбола Сербии (ФСБ). Матич не удовлетворен тем, как решаются некоторые вопросы в ФСБ, а также существует много других спорных моментов, которые его беспокоят. Представители сборной уже пытались убедить его изменить своё решение, но футболист твёрдо решил, что он останется верен своей позиции.



При этом Матич входит в заявку сборной Сербии на ближайшие матчи Лиги Наций со сборной России (3 сентября) и Турции (6 сентября).



Неманья является из лидеров сборной. В конце 2012 года хавбек уже приостанавливал выступления за сборную Сербии, когда командой руководил Синиша Михайлович, но уже в сентябре 2013 года он возобновил свою карьеру в майке сборной.



Он дебютировал за Сербию в 2008 году в товарищеском матче с Польшей и за свою карьеру он 48 раз выходил в футболке сборной, в которой отметился двумя забитыми мячами.