Алаба рассказал, почему утешал Неймара по окончании игры «Баварии» с «ПСЖ» в финале ЛЧ

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал, почему утешал Неймара после окончания игры между мюнхенской «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Неймар — игрок, на котором в «ПСЖ» лежит тяжёлая ноша, по сути — весь клуб. Все мы понимаем, что он испытывает большое давление.



При этом, мы видим, что Неймар играет с улыбкой на лице. Это особенно важно. Все мы любим таких игроков», — цитирует Алабу Goal со ссылкой на подкаст «Баварии».

Фото доступно в «твиттере» ESPN.

Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 24 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и два Кубка Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.