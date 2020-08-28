Алаба рассказал, почему утешал Неймара по окончании игры «Баварии» с «ПСЖ» в финале ЛЧ

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал, почему утешал Неймара после окончания игры между мюнхенской «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Неймар — игрок, на котором в «ПСЖ» лежит тяжёлая ноша, по сути — весь клуб. Все мы понимаем, что он испытывает большое давление.
При этом, мы видим, что Неймар играет с улыбкой на лице. Это особенно важно. Все мы любим таких игроков», — цитирует Алабу Goal со ссылкой на подкаст «Баварии».
Фото доступно в «твиттере» ESPN.
Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 24 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и два Кубка Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
- 28 августа 2020
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:40
-
04:27
-
03:52
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:43
-
02:16
-
00:59
-
00:54
-
00:30
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:43
-
20:43
-
20:27
-
20:26
-
20:19
-
20:11