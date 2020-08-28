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«Милан» улучшил предложение по Тонали

«Милан» улучшил предложение по Тонали
Футбол / Италия 0

«Милан» продолжает борьбу за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, несмотря на то что основным претендентом на него является «Интер», сообщает итальянский журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио в своём «твиттере».

Красно-чёрные улучшили предложение по игроку, но точная сумма, которую «Милан» готов отдать за него, неизвестна. Ранее сообщалось, что «Интер» договорился об аренде Тонали с правом выкупа за € 35 млн, а его заработная плата с учётом бонусов составит € 3,5 млн.

20-летний Тонали выступает за «Брешию» с 2017 года. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 полузащитник провёл за команду 35 матчей, забил 1 мяч и получил 9 жёлтых карточек. «Брешия» по итогам сезона покинула Серию А, заняв предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

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