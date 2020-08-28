«Милан» улучшил предложение по Тонали

«Милан» продолжает борьбу за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, несмотря на то что основным претендентом на него является «Интер», сообщает итальянский журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио в своём «твиттере».

Красно-чёрные улучшили предложение по игроку, но точная сумма, которую «Милан» готов отдать за него, неизвестна. Ранее сообщалось, что «Интер» договорился об аренде Тонали с правом выкупа за € 35 млн, а его заработная плата с учётом бонусов составит € 3,5 млн.

20-летний Тонали выступает за «Брешию» с 2017 года. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 полузащитник провёл за команду 35 матчей, забил 1 мяч и получил 9 жёлтых карточек. «Брешия» по итогам сезона покинула Серию А, заняв предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.