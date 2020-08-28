«Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер» интересуются Серхио Регилоном

Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за «Севилью», может продолжить карьеру за пределами Испании, сообщает Marca.

По данным источника, в услугах игрока заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», а также итальянские «Ювентус» и «Интер». Сообщается, что «Реал» намерен получить за футболиста € 20-25 млн.

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором трёх забитых мячей, отдал пять результативных передач и заработал 10 жёлтых карточек.

В составе «Севильи» футболист стал победителем Лиги Европы. Помимо этого, Регилон впервые был вызван в сборную Испании.

Сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста.