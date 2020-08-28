«Реал Сосьедад» согласовал контракт с Хави Мартинесом

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес и «Реал Сосьедад» согласовали условия личного контракта футболиста. В немецком клубе началась глобальная перестройка, а футболист не входит в планы тренерского штаба на новый сезон. Контракт испанца истекает в 2021 году, но команда не хочет отпускать его в качестве свободного агента и намерена продать в ближайшее трансферное окно, сообщает La Razon.
«Бавария» и «Реал Сосьедад» продолжают вести переговоры – испанский клуб предлагает € 10 млн, а немцы рассчитывают получить за футболиста € 15 млн.
Хави Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Опорный полузащитник провёл 146 матчей и забил девять мячей. Вместе с немецким клубом футболист дважды становился обладателем титула Лиги чемпионов (2012/2013, 2019/2020).
- 28 августа 2020
-
10:32
-
10:29
-
10:08
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:17
-
06:20
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:40
-
04:27
-
03:52
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:43
-
02:16
-
00:59
-
00:54
-
00:30
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34