«Реал Сосьедад» согласовал контракт с Хави Мартинесом

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес и «Реал Сосьедад» согласовали условия личного контракта футболиста. В немецком клубе началась глобальная перестройка, а футболист не входит в планы тренерского штаба на новый сезон. Контракт испанца истекает в 2021 году, но команда не хочет отпускать его в качестве свободного агента и намерена продать в ближайшее трансферное окно, сообщает La Razon.



«Бавария» и «Реал Сосьедад» продолжают вести переговоры – испанский клуб предлагает € 10 млн, а немцы рассчитывают получить за футболиста € 15 млн.



Хави Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Опорный полузащитник провёл 146 матчей и забил девять мячей. Вместе с немецким клубом футболист дважды становился обладателем титула Лиги чемпионов (2012/2013, 2019/2020).

«Бавария», скорее всего, расстанется с Хави Мартинесом