Матвей Сафонов прокомментировал невызов в сборную России

Вратарь «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов рассказал о желании попасть в национальную команду.
«Всему своё время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодёжную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней», — цитирует Сафонова пресс-служба «Краснодара».
В сезоне-2020/2021 голкипер провёл пять матчей, пропустив три мяча. Вратарь получил вызов в молодёжную сборную России на игры квалификационного раунда чемпионата Европы U21 с Болгарией (4 сентября) и Польшей (8 сентября). За главную национальную команду Сафонов не провёл ни одной встречи.
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