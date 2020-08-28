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Матвей Сафонов прокомментировал невызов в сборную России

Матвей Сафонов прокомментировал невызов в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов рассказал о желании попасть в национальную команду.

«Всему своё время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодёжную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней», — цитирует Сафонова пресс-служба «Краснодара».

В сезоне-2020/2021 голкипер провёл пять матчей, пропустив три мяча. Вратарь получил вызов в молодёжную сборную России на игры квалификационного раунда чемпионата Европы U21 с Болгарией (4 сентября) и Польшей (8 сентября). За главную национальную команду Сафонов не провёл ни одной встречи.

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