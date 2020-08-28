Экс-полузащитник «Краснодара» Куэва продолжит карьеру в чемпионате Турции
Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в турецком «Йени Малатьяспор», сообщает RPP News.
По данным источника, 28-летний футболист уже вылетел в Турцию, где пройдёт медицинский осмотр и подпишет полноценное соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2021 года.
Куэва перешёл в «Краснодар» из бразильского «Сан-Паулу» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. В краснодарском клубе перуанец провёл 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу. Зимой 2020 года полузащитник покинул «Краснодар» и перешёл в бразильский «Сантос».
«Краснодар», набрав 7 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 6-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Ростовом».
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