«Лестер» нацелен на Тальяфико и Гозенса

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико и защитник «Аталанты» Робин Гозенс попали в сферу интересов «Лестера». «Лисы» ведут активный поиск левого флангового игрока обороны, поскольку Бенджамин Чилвел подписал контракт с «Челси», сообщает Sky Sports.
И «Аякс», и «Аталанта» оценили своего защитника в € 45 млн, но «Лестер» не намерен выплачивать такую сумму. Поэтому клуб рассматривает альтернативные варианты.
Тальяфико выступает за «Аякс» с 2018 года. Футболист провёл 68 матчей и забил 6 мячей. Главным претендентом на левого защитника является «Барселона», поскольку в его трансфере заинтересован новый главный тренер Рональд Куман.
Гозенс провёл за «Аталанту» 75 матчей и забил 13 мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценил его трансферную стоимость в € 27 млн.
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