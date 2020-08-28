Николай Комличенко: в перспективе цель «Динамо» — регулярное участие в еврокубках

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал о целях московского клуба на сезон-2020/2021.

«В этом сезоне цель выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель — регулярное участие в еврокубках.



Личных целей, в плане определённого количества голов, я себе не ставил. На первом месте – результат всей команды. Главное чтобы мы побеждали и боролись за высокие места. Но, естественно, хочется конкурировать и быть в лидерах чемпионата среди бомбардиров. Для этого надо ещё много работать», — приводит слова Комличенко Transfermarkt.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» со счётом 1:0. 30 августа бело-голубым предстоит встреча с «Уфой».