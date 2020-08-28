Николай Комличенко: в перспективе цель «Динамо» — регулярное участие в еврокубках
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал о целях московского клуба на сезон-2020/2021.
«В этом сезоне цель выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель — регулярное участие в еврокубках.
Личных целей, в плане определённого количества голов, я себе не ставил. На первом месте – результат всей команды. Главное чтобы мы побеждали и боролись за высокие места. Но, естественно, хочется конкурировать и быть в лидерах чемпионата среди бомбардиров. Для этого надо ещё много работать», — приводит слова Комличенко Transfermarkt.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» со счётом 1:0. 30 августа бело-голубым предстоит встреча с «Уфой».
Орлов: динамовцы — костоломы редкие, они забили Дзюбу с Азмуном
- 28 августа 2020
-
10:32
-
10:29
-
10:08
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:17
-
06:20
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:40
-
04:27
-
03:52
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:43
-
02:16
-
00:59
-
00:54
-
00:30
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34
Партнерский контент