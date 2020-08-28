Вагнер Лав прокомментировал первые забитые мячи за «Кайрат»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился эмоциями от первых голов за новый клуб, а также прокомментировал предстоящий матч национального первенства.
«Я очень счастлив, что забил эти голы после длительного периода и помог партнёрам на поле. Сейчас наша задача быстрее восстановиться, потому что уже в это воскресенье важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче», — цитирует футболиста пресс-служба Кайрата.
27 августа в квалификационном матче Лиги Европы «Кайрат» переиграл «Ноа» со счётом 4:1. Вагнер Лав вышел на поле в основном составе и отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий ведёт переговоры с ЦСКА, но 8 июля он подписал контракт с «Кайратом». Форвард перешёл в новый клуб на правах свободного агента.
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