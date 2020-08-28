«Реал» и «Бенфика» договорились о трансфере Мариано
Доминиканский нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас близок к переходу в «Бенфику». Стороны договорились об аренде с правом выкупа, сообщает португальское издание Record.
Основная проблема заключается в том, что форвард не хочет идти на понижение заработной платы. Чтобы заполучить Мариано, «Бенфике» придётся заплатить футболисту € 4,5 млн за сезон 2020/2021. Клуб рассчитывает снизить эту сумму, но согласия с нападающим пока не достиг.
Доминиканский футболист сделал первые шаги во взрослом футболе в системе «Реала». В 2018 году нападающий вернулся в клуб – за два сезона он провёл 18 матчей и забил четыре мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мариано в € 13 млн.
«Реал» намерен выручить с трансферов € 180 млн. Клуб могут покинуть более 10 игроков
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