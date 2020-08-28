Сергей Силкин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча бело-голубых с «Зенитом».
«Неожиданный результат. Я думал, что да, ничейку можно зацепить, но на победу особо не надеялся. Но в футболе многое зависит от того, кто первым ошибётся. А если ошибётся кто-то, уже меняется тактика игры. И так получилось, что «Динамо» первым забило. А со стороны «Зенита» я ничего острого у ворот динамовцев, для того чтобы отыграться, не увидел. Такое ощущение, что «Зенит» малой кровью хотел добиться результата. Это очень важная победа для «Динамо». Думаю, она должна придать ребятам уверенности», — цитирует Силкина Rusfootball.info.
26 августа в пятом туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Зенит» со счётом 1:0.
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями
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