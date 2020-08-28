ЦСКА может закрыть сделку по Жоау Палинье на следующей неделе

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи, сообщает A Bola.

По данным источника, сделка может быть закрыта на следующей неделе. ЦСКА предложил за игрока € 12 млн — на € 2 млн больше, чем изначально.

Сообщалось, что ЦСКА не единственный клуб, претендующий на Палинью. Заполучить португальского хавбека хотели несколько представителей английской Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», к переходу в который он был близок ранее, а также клубы из Турции и Испании.

Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек.