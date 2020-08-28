Хамесу Родригесу придётся пойти на снижение зарплаты в «Эвертоне»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон». «Ириски» готовы заплатить за футболиста € 25 млн. Главным препятствием может стать заработная плата колумбийца. «Эвертон» предлагает € 4,5 млн в год, что практически в два раза меньше его нынешнего заработка, сообщает Mundo Deportivo.



Дальнейшее будущее футболиста будет зависеть от его решения. Ранее к Хамесу проявляли интерес в «Атлетико», но он не пошёл на снижение заработной платы. Агент игрока Хорхе Мендес продолжает вести переговоры с «Эвертоном».



29-летний полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 11 раз, отметившись одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

Хамес: АПЛ — лучшая лига, хорошо бы поиграть там