Алекс Крал: против «Локо» мы провели одну из своих лучших игр

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал игру с «Локомотивом» (2:1) и оценил готовность команды к борьбе за чемпионство.



«Наконец-то отметился ассистом, к тому же в дерби. Следующая цель — забить первый гол. У меня и до этого были хорошие матчи, но чего-то не хватало. Вообще, против «Локо» мы провели одну из своих лучших игр: прессинговали, владели мячом. Соперник забил в самом начале, имел один шанс во втором тайме — и на этом всё.



Раньше у нас часто не получалось закрепить успех, после удачных игр следовали падения. Сейчас очень важно выдать именно серию из побед. После матча с «Арсеналом» будет пауза на игры сборных, а дальше уже дерби с ЦСКА.



К этому сезону мы готовы лучше. Состав сейчас примерно тот же самый, что был в момент появления Доменико. При этом команда стала сыграннее, и последние игры это доказывают. А новые игроки помогут нам прибавить еще.



У нас классно получаются контратаки, и логично этим пользоваться. Со стандартов тоже забиваем. Не так уж всё плохо», — цитирует Крала пресс-служба «Спартака».

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