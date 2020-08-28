Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву
Футбол / РПЛ 0

Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от иска к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«Суд прекращает производство по делу Масловой О.В. к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Протасавицкому по делу о причинённом вреде имуществу в следствии отказа истца от иска.

Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму ущерба», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» – участники потасовки разбили стекло. Ушакова обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за порчу машины, и требовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020