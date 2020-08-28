Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от иска к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
«Суд прекращает производство по делу Масловой О.В. к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Протасавицкому по делу о причинённом вреде имуществу в следствии отказа истца от иска.
Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму ущерба», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» – участники потасовки разбили стекло. Ушакова обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за порчу машины, и требовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.
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