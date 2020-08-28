Карраско проведёт сезон-2020/2021 в мадридском «Атлетико»
Полузащитник клуба «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско продолжит выступление за мадридский «Атлетико» на правах аренды. «Матрасники» продлили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021, сообщает Marca.
В минувшем сезоне бельгийский полузащитник пришёл в «Атлетико» на правах аренды, провёл семь матчей и забил один мяч. Футболист смог убедить главного тренера Диего Симеоне своей игрой, поэтому завоевал место в основном составе. Продолжение карьеры в «Атлетико» важно для самого игрока, которому предстоит бороться за вызов в сборную на Евро-2020.
Карраско уже выступал за красно-белых с 2015 по 2018 год – провёл 81 матч и забил 17 мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийского полузащитника в € 22,5 млн.
Карраско вернулся в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона
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