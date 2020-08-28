Матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» обслужит Владимир Москалёв

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» опубликовал состав судейских бригад, которые будут обслуживать матчи шестого тура Российской Премьер-Лиги.
На центральной встрече «Локомотив» — «Зенит» будет работать бригада Владимира Москалёва. В качестве лайнсменов выступят Алексей Стипиди и Рустам Тухтаров. Системой VAR займутся Николай Волошин и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Павел Кукуян.
Без сопровождения системы VAR будет проведено два матча, которые запланированы на 30 августа. «Рубин» и «Тамбов» рассудит Виталий Мешков (лайнсмены — Андрей Болотенков и Илья Елеференко), а встречу «Ахмата» и ЦСКА будет обслуживать Сергей Иванов (лайнсмены — Алексей Лунёв и Николай Богач).
С полным составом судейских бригад можно ознакомиться в "твиттере" РФС.
- 28 августа 2020
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
12:53
-
12:37
-
12:33
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:32
-
11:24
-
10:54
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:08
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:17
-
06:20
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:40
-
04:27