Матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» обслужит Владимир Москалёв

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» опубликовал состав судейских бригад, которые будут обслуживать матчи шестого тура Российской Премьер-Лиги.



На центральной встрече «Локомотив» — «Зенит» будет работать бригада Владимира Москалёва. В качестве лайнсменов выступят Алексей Стипиди и Рустам Тухтаров. Системой VAR займутся Николай Волошин и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Павел Кукуян.



Без сопровождения системы VAR будет проведено два матча, которые запланированы на 30 августа. «Рубин» и «Тамбов» рассудит Виталий Мешков (лайнсмены — Андрей Болотенков и Илья Елеференко), а встречу «Ахмата» и ЦСКА будет обслуживать Сергей Иванов (лайнсмены — Алексей Лунёв и Николай Богач).

С полным составом судейских бригад можно ознакомиться в "твиттере" РФС.