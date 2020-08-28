У тульского «Арсенала» появился новый титульный спонсор
Тульский «Арсенал» официально подтвердил подписание спонсорского контракта с горно-металлургическим холдингом «Металлоинвест», который теперь станет премиальным спонсором клуба.
По условиям сотрудничества логотип холдинга будет размещён на игровой форме и на территории стадиона «Арсенала». Основателем «Металлоинвеста» и владельцем контрольного пакета акций является Алишер Усманов, который ранее оказывал финансовую поддержку тульскому клубу. Миллиардер спонсировал участие команды в Лиге Европы сезона-2019/2020.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В шестом туре команда на выезде встретится с московским Спартаком.
Сергей Подпалый: Луценко пропустит одну-две игры Российской Премьер-Лиги
- 28 августа 2020
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