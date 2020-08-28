Спортивный директор «ПСЖ» звонил отцу Месси, чтобы подтвердить интерес к игроку

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо контактировал с отцом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По данным источника, Леонардо хотел узнать, определился ли Лионель с переходом в «Манчестер Сити» или у парижского клуба по-прежнему есть шанс сделать предложение по игроку. Сообщается, что функционер также узнавал о финансовых запросах аргентинца.

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.