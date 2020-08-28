Баринов: операция прошла успешно. Впереди много работы и долгий путь восстановления
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после перенесённой операции на крестообразной связке колена.
«Операция прошла успешно. Впереди много работы и долгий путь восстановления, благодарен вашим тёплым словам и поддержке! Спасибо всем», — написал Баринов на своей странице в "Инстаграме".
Разрыв передней крестообразной связки колена был диагностирован у Дмитрия Баринова после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2).
В матче 5-го тура чемпионата России «Локомотив» на своём поле уступил грозненскому «Ахмату» со счётом 2:3. 30 августа столичному клубу предстоит встреча с петербургским «Зенитом», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке в римской клинике
- 28 августа 2020
-
16:44
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:55
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:19
-
13:50
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
12:53
-
12:37
-
12:33
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:32
-
11:24
-
10:54
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:08
-
09:59
-
09:43
-
09:40
Партнерский контент