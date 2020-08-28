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Баринов: операция прошла успешно. Впереди много работы и долгий путь восстановления

Баринов: операция прошла успешно. Впереди много работы и долгий путь восстановления
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после перенесённой операции на крестообразной связке колена.

«Операция прошла успешно. Впереди много работы и долгий путь восстановления, благодарен вашим тёплым словам и поддержке! Спасибо всем», — написал Баринов на своей странице в "Инстаграме".

Разрыв передней крестообразной связки колена был диагностирован у Дмитрия Баринова после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2).

В матче 5-го тура чемпионата России «Локомотив» на своём поле уступил грозненскому «Ахмату» со счётом 2:3. 30 августа столичному клубу предстоит встреча с петербургским «Зенитом», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке в римской клинике
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