«Вулверхэмптон» представил интересный комплект выездной формы

«Вулверхэмптон» представил новый комплект выездной формы, в котором он будет выступать в сезоне-2020/2021.
Просмотреть фото можно в «твиттере» Sky Sports.
Команда сохранила традиционные оранжево-чёрные цвета лишь в виде полос на рукавах и воротнике. Основной мотив формы сочетает в себе белый фон и синие следы краски. Новый комплект уже появился в официальном интернет-магазине клуба.
В сезоне-2019/2020 «Вулверхэмптон» добрался до четвертьфинала Лиги Европы, уступив «Севилье» (0:1). В английской Премьер-лиге команда заняла седьмое место, набрав одинаковое количество очков с «Тоттенхэмом», но не попала в зону еврокубков.
В новом розыгрыше национального первенства команда стартует матчем с «Шеффилд Юнайтед». 14 сентября «Вулверхэмптон» сыграет с «клинками» на выезде.
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