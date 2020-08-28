Председатель совета ветеранов ЦСКА отреагировал на слова Кузнецова о руководстве клуба

Председатель совета ветеранов ЦСКА Евгений Дулык прокомментировал интервью Дмитрия Кузнецова, в котором тот рассказал об отношении клуба к своим ветеранам.
«Он к нам ни разу не обратился — непонятно, по какой причине может быть обида. Более старшее поколение ветеранов получает и пособие от ЦСКА, и экипировку. Если, не дай бог, уходят из жизни, мы выплачиваем пособие женам. Те, кому за пятьдесят, участвуют в турнире «Негаснущие звезды». Ветераны живут этими встречами, общением друг с другом. Дима Кузнецов, к слову, играет там не за ЦСКА, а за «Торпедо».
Кто бы из ветеранов к нам не обратился — наш клуб всегда помогает. Например, Миша Колесников (партнер Кузнецова по чемпионскому ЦСКА-1991) не стоит у нас на пособии, работает в «Локомотиве», но звонит: «Можно сыновья сходят на вашу игру?» — «Никаких проблем». Получает пригласительные и пропуск на машину.
Позавчера мы играли очередной турнир «Негаснущие звезды«. Мы как принимающая сторона все организовали. Я провел турнир, вручил именинникам конверты с деньгами, поздравил Диму: «С наступающим». Сегодня будет ветеранская игра на Живописной — снова поздравлю. Клуб на сайте его уже поздравил. Не пойму, что за обида у него выплыла», — цитирует Дулыка «Матч ТВ».
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