КДК РФС отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в матче с «Локомотивом» (3:2) были отменены.

«КДК РФС отменил ошибочно применённые удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. Данные решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС, мы его подтвердили», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (10) — 5-е. В матче 6-го тура РПЛ «Динамо» предстоит выездная встреча с «Уфой», «Ахмат» примет московский ЦСКА.