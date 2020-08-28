КДК РФС отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в матче с «Локомотивом» (3:2) были отменены.
«КДК РФС отменил ошибочно применённые удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. Данные решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС, мы его подтвердили», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Динамо», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (10) — 5-е. В матче 6-го тура РПЛ «Динамо» предстоит выездная встреча с «Уфой», «Ахмат» примет московский ЦСКА.
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с «Зенитом»
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