Никола Влашич: ЦСКА нужна одна победа, всё наладится

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал возможный уход из команды и проанализировал выступление «армейцев» в сезоне-2020/2021.

«На сегодняшний день я игрок ЦСКА и на сто процентов сконцентрирован на том, чтобы помочь нашей команде выступить как можно лучше.

ЦСКА нужна одна победа. Как только мы её одержим, всё наладится. Вспомните прошлый сезон. Долго не могли выиграть, но как только пришла победа над «Спартаком», дела сразу же пошли намного лучше. Приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков!» — цитирует Влашича bobsoccer.ru.

По итогам минувшего сезона хорватский полузащитник был признан лучшим игроком ЦСКА по версии читателей портала bobsoccer.ru. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Влашич провёл три матча и забил два гола.