Адвокат Мамаева: безусловно обратимся в прокуратуру за извинениями

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, считает, что прокуратура должна принести извинения футболисту.
«Мы с Павлом не рассматривали необходимость воспользоваться правом на реабилитацию. Действительно закон предусматривает право лица обратиться в течение трёх лет в суд и поставить вопрос о том, что необходимо предоставить материальную и моральную компенсацию. Здесь речь идёт о том, что в период задержания у Павла был действующий контракт и он потерял доход. Мы также имеем право обратиться в прокуратуру за принесением извинений. Мы безусловно воспользуемся этим правом.
Влияние общественного резонанса и СМИ на дело. Это показало, что однобокое освещение влияло на процессуальное решение суда. Практика такова, что общественный резонанс и позиция СМИ иногда положительны, но в нашем случае сыграли отрицательно. Для нас важна именно законность и обоснованность проведённых судом действий», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от иска к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Ранее Мосгорсуд отменил приговор футболистам и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье «Хулиганство».
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