Клопп оценил вероятность перехода Месси в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в клуб АПЛ.
«Интерес к Месси? А кто не хочет, чтобы он был в их команде?! Но тут без шансов. Такие цифры совершенно не для нас, так что даже не нужно думать об этом. Очевидно, шансов нет. Но Месси хороший игрок, если честно.
Если он перейдёт в «Манчестер Сити», это явно им поможет. И так трудно победить их, а стало бы ещё труднее. Для Премьер-лиги переход Месси пошёл бы на пользу, сто процентов. Думаю, если бы лучший игрок в мире пришёл в лигу, это точно помогло бы ей", — цитирует Клоппа Goal.
«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу форварда Лионеля Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити»: Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Сообщалось, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер аргентинца около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков. Стало известно, что каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.
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