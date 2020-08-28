Защитник «Ювентуса» Ругани может перейти в «Ренн»

Французский «Ренн» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэлем Ругани, сообщает France Football.
Центральный защитник не входит в планы нового главного тренера Андреа Пирло. Сообщается, что Ругани покинул бы «Ювентус» ещё раньше, однако решено было оставить игрока в команде из-за травмы Джорджо Кьеллини.
По данным источника, «Ренн» ведёт переговоры с окружением Даниэле и надеется, что он согласится на сокращение заработной платы в обмен на постоянную игровую практику. «Ренн» по итогам прошлого сезона Лиги 1 вышел в Лигу чемпионов. Это может стать весомой причиной в выборе будущего клуба для итальянца.
Соглашение 26-летнего Ругани с «Ювентусом» рассчитано до июня 2024 года. Французский клуб может предложить договор аренды с правом выкупа.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Арсенала», «Валенсии» и «Беневенто».
- 28 августа 2020
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