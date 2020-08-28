«Локомотив» внёс Жалолиддинова в заявку на сезон

Московский «Локомотив» внёс в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Его соглашение с «железнодорожниками» рассчитано на пять лет. В команде Жасур будет выступать под 23-м номером.
Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обошёлся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн.
Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи.
По итогам пяти туров РПЛ «Локомотив» располагается на седьмой строчке таблицы, имея в активе семь очков. В шестом туре чемпионата красно-зелёные примут «Зенит». Матч состоится 30 августа.
- 28 августа 2020
-
18:24
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:37
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:03
-
16:44
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:55
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:19
-
13:50
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
12:53
-
12:37
-
12:33
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:32