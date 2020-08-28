«Локомотив» внёс Жалолиддинова в заявку на сезон

Московский «Локомотив» внёс в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Его соглашение с «железнодорожниками» рассчитано на пять лет. В команде Жасур будет выступать под 23-м номером.

Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обошёлся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн.



Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи.

По итогам пяти туров РПЛ «Локомотив» располагается на седьмой строчке таблицы, имея в активе семь очков. В шестом туре чемпионата красно-зелёные примут «Зенит». Матч состоится 30 августа.